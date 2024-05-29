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Политолог: Путин предупредил Европу, что США за нее не вступятся

Политолог Кошкин: эскалация конфликта на Украине грозит серьезными последствиями

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин в интервью Tsargrad.tv прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что эскалация на Украине может привести к серьезным последствиям для Европы, и неизвестно, как тогда поведет себя Вашингтон, учитывая паритет ядерных сил. По словам эксперта, российский лидер намекнул, что США не вступятся за ЕС в случае расширения противостояния.

«Он четко дал понять, что все высокоточные системы вооружения, тем более дальнего радиуса действия, они могут использоваться только с помощью космических средств наведения, которые принадлежат Соединенным Штатам. Следовательно, весь блок НАТО участвует в этих террористических атаках ракетами большого радиуса действия», — продолжил Кошкин.

Он добавил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг, рассуждая о возможных ударах по российской инфраструктуре оружием альянса, является тенью тех мыслей, которые таятся в Вашингтоне.

До этого журналист Джеймс Уотерхаус сообщил, что предупреждение Путина о том, что удары по России с использованием оружия НАТО будут грозить последствиями, спровоцировало беспокойство в западных странах.

Репортер напомнил, что украинский президент Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Бельгию призвал западных партнеров позволить Киеву применять «натовское» вооружение для ударов по территории РФ. В ответ на это Путин предупредил о «серьезных последствиях» в случае нанесения ударов.

Ранее Польша разрешила ВСУ бить поставленным оружием по России.

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