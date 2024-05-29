Шольц призвал Запад предоставить Украине доступ к миллиардам долларов

Канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном призвал страны Запада оказать Украине финансовую помощь, предоставив ей доступ к миллиардам долларов. Его слова приводит телекомпания ZDF.

По его словам, Германия и Франция выступают за предоставление Украине доходов от замороженных российских активов.

«Мы хотим предоставить Киеву доступ к дополнительным средствам в миллиардах долларов, чтобы она могла надежно обеспечивать свою оборону и таким образом повышать безопасность всей Европы», — заявил политик.

28 мая украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев рассчитывает получить в 2024 году €1,7 млрд от прибыли от замороженных активов российского Центробанка.

В этот же день премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо на пресс-конференции с Зеленским в Брюсселе заявил, что в Евросоюзе нет решения о направлении доходов от замороженных активов РФ на покупку оружия для Украины.

25 мая сообщалось, что Венгрия помешала Евросоюзу отправить прибыль с российских активов на закупку оружия для ВСУ.

До этого вице-премьер Австралии Ричард Марлз заявил, что страна не будет передавать Киеву замороженные российские активы.

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