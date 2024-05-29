Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шольц призвал Запад предоставить Украине доступ к миллиардам долларов

Шольц: Берлин и Париж призывают предоставить Киеву доступ к миллиардам долларов

close
100%
Liesa Johannssen/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном призвал страны Запада оказать Украине финансовую помощь, предоставив ей доступ к миллиардам долларов. Его слова приводит телекомпания ZDF.

По его словам, Германия и Франция выступают за предоставление Украине доходов от замороженных российских активов.

«Мы хотим предоставить Киеву доступ к дополнительным средствам в миллиардах долларов, чтобы она могла надежно обеспечивать свою оборону и таким образом повышать безопасность всей Европы», — заявил политик.

28 мая украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев рассчитывает получить в 2024 году €1,7 млрд от прибыли от замороженных активов российского Центробанка.

В этот же день премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо на пресс-конференции с Зеленским в Брюсселе заявил, что в Евросоюзе нет решения о направлении доходов от замороженных активов РФ на покупку оружия для Украины.

25 мая сообщалось, что Венгрия помешала Евросоюзу отправить прибыль с российских активов на закупку оружия для ВСУ.

До этого вице-премьер Австралии Ричард Марлз заявил, что страна не будет передавать Киеву замороженные российские активы.

Ранее ЕС ввел санкции против 19 россиян и ФСИН.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами