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Французский политик обвинил НАТО в развязывании третьей мировой войны

Политик Филиппо: НАТО втягивает ЕС в мировую войну, а не в оборонительный блок

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Alexis Sciard/Global Look Press

НАТО высказываниями об ударах по российской территории втягивает Евросоюз (ЕС) в третью мировую войну. С таким заявлением выступил лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо, передает РИА Новости.

«Заявления НАТО — безумное ускоренное приближение третьей мировой войне против России» ,— отметил Филиппо.

По его словам, каждое такое высказывание «крайне серьезно» и имеет тяжелые последствия. Политик обратил внимание, что Североатлантический альянс уже официально отказался от своей позиции как «оборонительного» — блок «объявляет войну».

Филиппо призвал Францию выйти из НАТО, чтобы Париж не оказался втянут в мировой конфликт, иначе прольется кровь французских детей «ради интересов» НАТО, ЕС, президента Эммануэля Макрона и «неограниченной продажности всей этой клики».

Политик призвал как можно скорее «остановить это безумие» и выступить за мир.

«Более ни одного евро и оружия Украине!» — резюмировал Филиппо.

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