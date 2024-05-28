Путин в июне соберет Совет по науке и образованию

Российский президент Владимир Путин в июне текущего года проведет совещания Совета по науке и образованию. Об этом в ходе заседания президиума Совета объявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, чьи слова приводит ТАСС.

По словам политика, в рамках заседания будут рассмотрены приоритеты научно-технологического развития Российской Федерации.

«В июне они будут рассматриваться на заседании «большого» Совета при президенте», — анонсировал мероприятие зампред Совбеза.

Некоторое время назад Госдума переутвердила Валерия Фалькова на должность министра науки и высшего образования России. Перед этим мэр Москвы Сергей Собянин освободил от занимаемой должности руководителя департамента образования Москвы Александра Молоткова и назначил на его место Ирину Каклюгину.

Ранее Путин назначил Медведева председателем президиума Совета по науке и образованию.