Путин обвинил Запад в попытке нарисовать видимость поддержки его «хотелок»

Президент России Владимир Путин обвинил страны Запада в попытке создать видимость всемирной поддержки своих решений. Об этом сообщает ТАСС.

«Они хотят ... создать видимость мировой поддержки тому, что нарисовали сами, исходя из своих хотелок, и представить это как «консолидированную позицию» мирового сообщества», — пояснил российский президент.

Таким образом Путин прокомментировал обвинения в адрес России в отказе от мирных переговоров. Президент уточнил, что «тысячу раз сказал» публично о готовности страны к мирному диалогу.

До этого Путин заявил, что нужно проводить глубокий анализ легитимности украинской власти, а единственной легитимной властью в стране является Верховная рада и ее спикер.

По словам Путина, если выборы в стране не проводятся из-за режима военного положения, это не означает, что президентский срок пролонгируется.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.