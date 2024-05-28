Глава «Росатома» оценил работу сотрудников ЗАЭС на фоне провокаций ВСУ

Персонал атомной электростанции (АЭС) в Запорожской области даже на фоне провокаций и прямых угроз со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) делает все возможное, чтобы обеспечить безопасность объекта. Об этом заявил генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев, слова которого передает РИА Новости.

Он отметил, что сотрудники АЭС работают в крайне тяжелых условиях. При этом они продолжают решать важную задачу не только для страны, но и всего мира.

«Несмотря на провокации и прямые угрозы, персонал [Запорожской АЭС] делает все, чтобы станция была безопасной, чтобы это видели не только мы, но и мировое сообщество», — подчеркнул Лихачев.

28 мая генеральный директор «Росатома» провел переговоры с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Встреча прошла в аэропорту в городе Калининграде и продлилась около трех часов.

Как рассказали в пресс-службе государственной корпорации, ключевой темой обсуждения стала защита атомной электростанции в Запорожской области. Гросси рассказал о своем видении ситуации, а Лихачев подтвердил готовность российских специалистов и дальше обеспечивать безопасность объекта.

Ранее в МАГАТЭ рассказали, когда обнародуют данные о виновниках атак на ЗАЭС.