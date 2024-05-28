Первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ РФ Владимир Кулишов заявил РИА Новости, что Финляндии нужен «миграционный кризис» для размещения войск НАТО в приграничных с Россией районах.

«Полагаем, что преднамеренное провоцирование «миграционного кризиса» на российско-финляндской государственной границе необходимо властям Финляндии для реализации планов НАТО, и прежде всего США, по развертыванию военно-полевой инфраструктуры и размещению иностранных войск на своей территории, в том числе в приграничных с Россией районах», — сказал Кулишов.

Он утверждает, что об этом свидетельствуют договоренности между США и Финляндией в военной сфере в декабре прошлого года и интенсивное инженерно-техническое оборудование границы, осуществляемое с финской стороны.

28 мая глава польского МИД Радослав Сикорский обвинил Россию в отправке мигрантов в Европу из Эфиопии.

Ранее в Финляндии на границе с РФ установили будки для контроля за «направляемой миграцией».