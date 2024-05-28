Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В погранслужбе ФСБ связали миграционный кризис с размещением войск НАТО у границ РФ

ФСБ: миграционный кризис нужен Финляндии для размещения войск НАТО у границ РФ

close
100%
Lehtikuva/Sasu Makinen/Reuters

Первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ РФ Владимир Кулишов заявил РИА Новости, что Финляндии нужен «миграционный кризис» для размещения войск НАТО в приграничных с Россией районах.

«Полагаем, что преднамеренное провоцирование «миграционного кризиса» на российско-финляндской государственной границе необходимо властям Финляндии для реализации планов НАТО, и прежде всего США, по развертыванию военно-полевой инфраструктуры и размещению иностранных войск на своей территории, в том числе в приграничных с Россией районах», — сказал Кулишов.

Он утверждает, что об этом свидетельствуют договоренности между США и Финляндией в военной сфере в декабре прошлого года и интенсивное инженерно-техническое оборудование границы, осуществляемое с финской стороны.

28 мая глава польского МИД Радослав Сикорский обвинил Россию в отправке мигрантов в Европу из Эфиопии.

Ранее в Финляндии на границе с РФ установили будки для контроля за «направляемой миграцией».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами