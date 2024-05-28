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Премьер Молдавии раскрыл сроки начала переговоров по вступлению в ЕС

Премьер Речан: Молдавия хочет начать переговоры о вступлении в ЕС в конце июня

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Родион Прока/Sputnik/РИА Новости

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что правительство планирует завершить все необходимые процедуры для начала переговоров о вступлении в Европейский союз (ЕС) в конце июня. Его слова приводит ТАСС.

«Мы нацелены выполнить свое домашнее задание, чтобы к концу июня начать официальные переговоры о вступлении в ЕС», — заявил Речан.

До этого парламент Молдавии утвердил дату референдума о европейской интеграции Кишинева на 20 октября. За соответствующее решение проголосовало 55 депутатов правящей партии «Действие и солидарность» (PAS), 20 представителей оппозиции воздержались, еще один парламентарий проголосовал против.

17 марта 2023 года президент Майя Санду заявила, что в 2030 году страна должна стать членом Евросоюза. По ее словам, у республики есть поддержка от стран ЕС. Президент призвала все политические силы в стране признать, что другого пути развития Молдавии, кроме пути европейской интеграции, не существует.

Ранее в МИД РФ заявили, что Молдавию «подтягивают» в НАТО.

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