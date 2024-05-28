Нидерланды не считают «предметом дискуссий» право ВСУ бить по России

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен поддержала идею разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить по территории России оружием, которое поставляет Запад. Ее слова приводит «Европейская правда».

«Совершенно очевидно, что они [Украина] должны наносить удары и внутри России, поэтому, с моей точки зрения, это не должно быть предметом дискуссий, и я надеюсь, что другие страны, которые имеют иную позицию, изменят ее», — заявила Оллонгрен.

По ее словам, на данный момент Украина сражается с завязанной за спиной рукой.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призывал союзников по Североатлантическому альянсу разрешить Украине атаковать цели на территории России западным оружием. Однако, по его словам, Запад не собирается отправлять войска на Украину, потому что важно «не допустить, чтобы эта война превратилась в полноценную войну между Россией и НАТО».

До этого президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил в интервью CNN, что не видит причин, по которым Украине не стоит наносить удары по территории Российской Федерации.

Ранее стало известно, что министры обороны ЕС обсудят снятие запрета для ВСУ на удары по территории РФ.