В ЦИК рассказали, во сколько РФ обошлись выборы президента

Зампред комиссии Николай Булаев на заседании ЦИК заявил, что проведение президентских выборов обошлось бюджету России в 29,8 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«Расходы ЦИК РФ, избирательных комиссий субъектов РФ, федеральных органов исполнительной власти по видам затрат составили 29 млрд 784,7 млн рублей», — поделился Булаев.

До этого ЦИК РФ показал итоговый вариант логотипа для Единого дня голосования.

В итоговом варианте убрали восклицательный знак. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что логотип доработали с учетом пожеланий и рекомендаций региональных коллег.

Также Госдума приняла поправки, запрещающие лицам, признанным иностранными агентами, участвовать в выборах всех уровней в качестве кандидатов.

Единый день голосования в 2024 году приходится на 8 сентября, в его рамках планируется проведение 3,5 тыс. избирательных кампаний всех уровней и референдумов более чем в 80 регионах РФ.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.