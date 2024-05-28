Политолог: саммит в Швейцарии провалился после сообщений о новой конференции

На мирную конференцию по вопросу Украины, которая пройдет в Швейцарии в середине июня, уже нет особых надежд ни у одной из сторон, считает директор центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный. Сообщение о второй конференции, которая планируется на осень с участием России, еще больше снизило важность июньского саммита, заявил он в беседе с 360.ru.

Напомним, накануне стало известно, что Евросоюз намерен организовать предстоящей осенью мирную конференцию по Украине с участием России. Провести ее могут в Саудовской Аравии. Об этих планах было известно давно, отметил Подлесный.

Важность швейцарского саммита снизилась на фоне того, что участие в нем принимают вдвое меньше делегаций, чем планировалось, отметил политолог. Так, вместо 160 делегаций на него приедут 80. Причем участие в конференции не примут президент США Джо Байден, председатель Китая Си Цзиньпин, а также главы Бразилии и других стран БРИКС, за исключением Индии.

Подлесный также напомнил, что перед мероприятием украинский лидер Владимир Зеленский объявил о сокращении своей «формулы мира» с десяти пунктов до трех.

«Зеленскому объяснили, что тот план, который он собирался продвигать, он настолько нереалистичен, что есть опасность, если его не скорректировать, что вообще никто из уважаемых государств не приедет», — заявил политолог.

Сокращенная «формула мира», которую Зеленский представит на конференции будет состоять из трех пунктов: «радиационная и ядерная безопасность», продовольственная безопасность и освобождение пленных и депортированных лиц. По мнению экспертов, такое решение киевские власти приняли, чтобы привлечь внимание Китая к участию в швейцарском саммите.

Ранее в Киеве назвали сигналом отсутствие лидеров КНР и США на саммите в Швейцарии.