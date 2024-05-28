Политолог раскрыл смысл заявления США о новейшем вооружении для Тайваня

США уже не скрывают того, что отодвигают Украину на второй план. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог и публицист Игорь Пшеничников, комментируя заявление Вашингтона о том, что Тайвань в отличие от Украины получит от Соединенных Штатов новейшее оружие.

«Именно в контексте поиска Штатами выхода из провального «украинского проекта» надо рассматривать готовящийся в Швейцарии «глобальный саммит» по Украине. Его настоящими инициаторами являются американцы, а не Киев. Но и эта затея американцев терпит провал», — сказал Пшеничников.

Просчет американцев он объяснил тем, что они продолжают финансировать Киев. Ими, по его словам, движет мышление картежника: а вдруг повезет?

Накануне председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол на пресс-конференции по итогам встречи с главой администрации Тайваня Лай Циндэ в Тайбэе заявил, что Вашингтон поставит острову новейшее вооружение, а не старое, как Украине.

До этого Маккол говорил, что Пекин не планирует «брать Тайвань мирным путем». По его словам, об этом свидетельствуют проводимые Пекином учения.

Ранее Тайвань зафиксировал приближение более 30 самолетов и кораблей Китая.