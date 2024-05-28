Ветераны боевых действий из США, Германии, Франции и Великобритании должны отправиться на Украину в качестве инструкторов для обучения украинских солдат. Такое мнение высказал ветеран армии США Адриан Боненбергер в статье для газеты Hill.

«Ветераны должны добровольно обучать солдат на Украине… Украине нужно больше, чем просто оружие: поскольку она готовит очередную волну мобилизации, ей также нужны опытные ветераны, которые помогут обучить этих солдат», — пишет он.

До этого политолог Сергей Мельничук заявил, что разрешение на присутствие французских военных инструкторов в учебных центрах Вооруженных сил Украины (ВСУ) носит демонстративный характер, так как западные военные уже давно находятся на Украине, и НАТО все больше вовлекается в украинский конфликт.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский 27 мая подписал документы, позволяющие французским военным инструкторам готовить украинских военнослужащих на территории Украины.

Ранее в Германии призвали взять под защиту Западную Украину.