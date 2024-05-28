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Главы МИД ЕС впервые обсудили санкции против Израиля

Главы МИД стран ЕС обсудили санкции против Израиля из-за боевых действий

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Yasser Qudih/XinHua/Global Look Press

Министры иностранных дел Европейского союза впервые обсудили возможность введения санкций против Израиля, если он не выполнит постановление Международного суда по прекращению боевых действий, в том числе в городе Рафах. Об этом сообщает ирландская вещательная организация RTE.

«Конечно, если выполнение [решения Международного суда] не произойдет, тогда нам придется рассмотреть все варианты», — цитирует RTE главу ирландского МИД Михола Мартина.

По его словам, это была первая встреча министров, на которой он видел «серьезное обсуждение санкций».

Министр призвал к созыву Совета ассоциации ЕС-Израиль, чтобы глава МИД ЕС могли поставить прямые вопросы относительно обязательств Израиля и его готовности выполнить постановление Международного суда.

До этого спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что конгресс готов пойти на любые меры вплоть до санкций, если Международный уголовный суд одобрит выдачу ордера на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Ранее США установили факты нарушения прав человека со стороны израильских военных.

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