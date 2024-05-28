Географическое положение города Часов Яр осложняет продвижение ВС РФ, поскольку населенный пункт находится на возвышенности, бои за город будут ожесточенными. Об этом в беседе с РИА Новости заявил замкомандира отряда «Байкал» бригады имени святого Георгия с позывным «Дон Рос».

«Скажу прямо: в Часов Яре нас будут встречать горячо. Город на возвышенности — это усложняет продвижение. Хоть и размером он меньше Артемовска, однако от этого не проще», — отметил он.

До этого депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что ВС РФ в ближайшее время полностью возьмут под контроль город Часов Яр.

По словам Водолацкого, на фоне успехов ВС РФ на этом направлении все здания в городе были укреплены обороняющимися силами ВСУ. Депутат объяснил важность населенного пункта для ВСУ тем, что рядом с ним проходят дороги, по которым ВСУ получают подкрепление, провизию, технику и боеприпасы.

Ранее Архангельское в ДНР полностью перешло под контроль ВС России.