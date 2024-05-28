Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило, что президент США Джо Байден, не упоминая о вкладе СССР и других союзников по антигитлеровской коалиции в победу над фашизмом, предаёт прошлое своей страны и страдает синдромом исторического ревизионизма. Об этом сообщается в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

Байден, 27 мая выступая на Арлингтонском национальном кладбище, сказал, что именно американские солдаты, высадившиеся в 1944 году в Нормандии, «освободили целый континент и буквально спасли мир».

МИД России, комментируя это выступление, заявил, что современные президенты США через одного страдают синдромом исторического ревизионизма. Сегодня американская исключительность является предательством собственного антифашистского прошлого.

При этом в Москве подчеркнули, что странно было бы ожидать от тех, кто финансирует и снабжает оружием «неонацистский режим в Киеве», благодарности народам СССР за победу над нацизмом.

До этого бывший президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что ещё четыре года правления действующего хозяина Белого дома Джо Байдена могут привести к развалу страны.

Ранее Байден публично оскорбил Путина.