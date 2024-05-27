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В ЕС обсудили отмену ограничений на применение Украиной оружия НАТО

В ЕС обсудили отмену ограничений на применение Киевом оружия НАТО по территории РФ

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Fabrizio Bensch/Reuters

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел 27 стран Евросоюза обсудили на заседании вопрос отмены ограничений на применение Украиной оружия Североатлантического альянса для ударов по территории Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС.

Боррель отметил, что внешнеполитические министры стран ЕС обсудили необходимость предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны (ПВО), в частности Patriot, а также снять ограничения на применение Киевом поставляемого оружия для ударов по территории РФ.

Он добавил, что в текущий момент это дебаты, которые набирают обороты.

До этого депутат бундестага Родерих Кизеветтер заявил, что союзники Украины должны дать свое согласие на удары Киева по объектам на территории РФ западным оружием, поскольку это совершенно нормально.

Накануне канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия дошла до предела с точки зрения помощи Украине, задача Берлина состоит в том, чтобы помогать Киеву, не допуская эскалации конфликта между Россией и странами НАТО.

Ранее в ФРГ рассказали об условиях использования Киевом поставленного оружия.

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