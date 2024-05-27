Эксперт назвал причину массовых протестов в Армении

Массовые протесты в Армении стали результатом всеобщего разочарования жителей страны, которые столкнулись с несколькими крупными поражениями, считает профессор факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова Алексей Фененко. Главный мотив протестующих – добиться отставки премьер-министра Никола Пашиняна, так как именно его они считают виноватым в передаче территорий Азербайджану, отметил ученый в беседе с НСН.

«В Армении происходит болезненное ощущение собственного поражения. То, что накапливалось на протяжении последнего года», — убежден Фененко.

Разочарование жителей страны профессор объяснил тем, что они надеялись вернуть себе утраченные территории, а позже – на реванш в конфликте с Азербайджаном с помощью западного оружия. Однако поддерживать Армению в противостоянии с Азербайджаном никто не стал, а своя армия у страны слабая, заявил ученый. Он напомнил, что оппозиция хочет сделать премьером архиепископа Баграта Галстаняна, ставшего лидером движения протестующих. Это стало последней мерой жителей страны, так как ранее церковь старалась не идти в политику, отметил профессор.

«Видимо, все средства оказались исчерпаны, раз приходится прибегать к церкви», — заключил он.

Напомним, сегодня в Армении с утра проходят акции протеста с требованием отставки Пашиняна. Архиепископ Галстанян призвал своих сторонников запустить массовые демонстрации неповиновения действующей власти. Сообщалось о задержании 284 человек в Ереване за неподчинение полиции. Подробнее о причинах и перспективах протестов — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что армянскому певцу травмировали ногу при задержании на митинге в Ереване.