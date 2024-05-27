РФ и Узбекистан подпишут соглашение о строительстве АЭС малой мощности в республике

Россия и Узбекистан подпишут документы о строительстве в республике атомной станции малой мощности. Об этом президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил в ходе встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным, информирует РИА Новости.

Мирзиёев назвал проект стратегически важным.

«Подпишем важное соглашение о реализации проектов строительства атомных электростанций малой мощности в Узбекистане. Мы уже давно обсуждаем его условия и технические аспекты на уровне экспертов», — поделился президент Узбекистана.

До этого РИА Новости сообщало, что в дополнение к строительству в Узбекистане атомной электростанции большой мощности Россия может построить в этой стране несколько малых. Для этого госкорпорация «Росатом» должна будет согласовать с узбекской стороной изменения в межправительственном соглашении.

В дополнение к атомной станции с двумя энергоблоками большой мощности на 2,4 ГВт предполагается возведение малых атомных электростанций, в составе которых будет до шести энергоблоков по 55 МВт каждый.

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