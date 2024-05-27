Посла Киргизии в РФ освободили от должности

Посол Киргизии в Российской Федерации Гульнара-Клара Самат освобождена от занимаемой должности. Соответствующий указ подписал глава киргизского государства Садыр Жапаров, пишет ТАСС.

«Жапаров подписал указ, согласно которому Самат Гульнара-Клара освобождена от должности чрезвычайного и полномочного посла Кыргызской Республики в РФ», — говорится в сообщении.

В президентском указе также отмечается, что Самат освобождена от должности «в связи с переходом на другую работу».

До этого сообщалось, что чрезвычайному и Полномочному Послу Кувейта в России Рашеду Хаммаду Аль-Адвани стало плохо в отеле Four Seasons, расположенному рядом с Красной площадью в Москве.

Незадолго до этого сообщалось, что посол Гондураса в России Хуан Рамон Эльвир Сальгадо скончался в Москве. Подробности сообщил глава министерства иностранных дел страны Энрике Рейна.

Позже МИД России выразил соболезнования в связи со смертью посла Гондураса в Москве. По словам представителя министерства Марии Захаровой, Хуан Рамон Эльвир Сальгадо внес большой вклад в продвижение сотрудничества двух стран.

Ранее посол России в США заявил о бесполезности санкционной политики Вашингтона.