Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Чехии признали усталость от Украины

Министр Дворжак заявил об усталости Чехии от конфликта на Украине

close
100%
Petr David Josek/AP

Министр по европейским делам в чешском правительстве Мартин Дворжак заявил, что в Чехии есть «определенная усталость» от конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Журналист испанской газеты Pais задал Дворжаку вопрос о том, какое влияние на предстоящие европейские выборы может оказать расцвет популизма и крайне правых сил, а также инфляция и меры жесткой экономии.

«Безусловно, не в положительном ключе. Есть определенная усталость от войны, и это проблема», — сказал Дворжак.

По его словам, вторая важная проблема — это иммиграция.

Министр признал, что украинский конфликт вызывает разногласия среди чешских политиков.

«Совсем немного. Большинство поддерживают Украину и позицию правительства», — отметил Дворжак.

15 мая президент Чехии Петр Павел призвал к завершению боевых действий на Украине и началу переговоров о послевоенном устройстве. Он счел «наивным» предположение о том, что Украина в ближайшем будущем сможет вернуть утраченные территории, призвав быть реалистами.

Ранее стало известно, что Чехия получает прибыль от украинских беженцев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами