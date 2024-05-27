В Чехии признали усталость от Украины

Министр по европейским делам в чешском правительстве Мартин Дворжак заявил, что в Чехии есть «определенная усталость» от конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Журналист испанской газеты Pais задал Дворжаку вопрос о том, какое влияние на предстоящие европейские выборы может оказать расцвет популизма и крайне правых сил, а также инфляция и меры жесткой экономии.

«Безусловно, не в положительном ключе. Есть определенная усталость от войны, и это проблема», — сказал Дворжак.

По его словам, вторая важная проблема — это иммиграция.

Министр признал, что украинский конфликт вызывает разногласия среди чешских политиков.

«Совсем немного. Большинство поддерживают Украину и позицию правительства», — отметил Дворжак.

15 мая президент Чехии Петр Павел призвал к завершению боевых действий на Украине и началу переговоров о послевоенном устройстве. Он счел «наивным» предположение о том, что Украина в ближайшем будущем сможет вернуть утраченные территории, призвав быть реалистами.

Ранее стало известно, что Чехия получает прибыль от украинских беженцев.