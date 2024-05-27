Эрдоган заявил, что Турции нужна новая конституция

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что республика не может развиваться дальше при действующей конституции. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам турецкого президента, страна нуждается в либертарианской конституции.

«Я хотел бы прояснить некоторые моменты: конституция находится на вершине иерархии норм. Это общественный договор. Это письменный документ. <...> Мы не можем продолжать двигаться дальше с нынешней конституцией, рамки которой были разработаны путчистами, а язык отражает консенсус проблемных элит», — пояснил Эрдоган.

До этого Эрдоган говорил, что в мае 2024 года инфляция в годовом исчислении достигнет пиковых значений, после чего начнется ее быстрое снижение.

Глава республики подчеркнул, что турецкая экономика «находится на верном пути», а основным приоритетом его администрации является снижение инфляции до однозначных показателей.

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