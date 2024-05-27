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Эрдоган заявил, что Турции нужна новая конституция

Эрдоган: Турция не может двигаться дальше при нынешней конституции

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Michael Varaklas/AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что республика не может развиваться дальше при действующей конституции. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам турецкого президента, страна нуждается в либертарианской конституции.

«Я хотел бы прояснить некоторые моменты: конституция находится на вершине иерархии норм. Это общественный договор. Это письменный документ. <...> Мы не можем продолжать двигаться дальше с нынешней конституцией, рамки которой были разработаны путчистами, а язык отражает консенсус проблемных элит», — пояснил Эрдоган.

До этого Эрдоган говорил, что в мае 2024 года инфляция в годовом исчислении достигнет пиковых значений, после чего начнется ее быстрое снижение.

Глава республики подчеркнул, что турецкая экономика «находится на верном пути», а основным приоритетом его администрации является снижение инфляции до однозначных показателей.

Ранее Турция заменила Россию в поставках туалетной бумаги в ЕС.

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