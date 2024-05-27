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В Британии заявили о необходимости остановить конфликт на Украине

Куртен: Запад должен остановить конфликт на Украине и заключить мир с РФ

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Александр Кряжев/РИА Новости

Западные страны должны восстановить мирные отношения с Россией и перестать проводить политику эскалации конфликта на Украине. Такое мнение высказал британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен, пишет РИА Новости.

«Лидеры коллективного Запада должны перестать обострять конфликт на Украине прямо сейчас, им следует заключить мир с Россией», — отметил он.

До этого президент Сербии Александар Вучич предостерег мир от глобальной катастрофы из-за конфликта на Украине. Он надеется на то, что конфликт на Украине удастся остановить, пока не поздно.

По мнению Вучича, ситуация только обострится, может произойти куда большая трагедия, чем Вторая мировая война. При этом политик подчеркнул, что хотел бы быть неправ в своих суждениях, однако факты, построенные «по логике железного детерминизма», указывают на приближение глобального мирового конфликта.

Ранее в США раскрыли, на какую сделку придется пойти Украине ради мира с Россией.

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