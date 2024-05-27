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В МИД РФ высказались о возможном исключении «Талибана» из списка террористов

Лавров: возможное исключение «Талибана» из списка террористов отражает реальность

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что инициатива о возможном исключении «Талибана» (организация запрещена в России) из списка террористических организаций отражает объективную реальность. Об этом пишет ТАСС.

«Они являются реальной властью. Афганистан нам небезразличен», — подчеркнул глава МИД.

27 мая директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что российские министерства иностранных дел и юстиции доложили президенту России Владимиру Путину, что «Талибан» можно вычеркнуть из перечня запрещенных организаций.

«Талибан» объявил об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа 2021 года. Талибы захватили все крупные города и погранпереходы в стране. Впоследствии боевики заявили о своей полной победе в стране и сформировали новое правительство. 31 августа 2021 года США полностью вывели из Афганистана свой военный контингент, завершив двадцатилетнюю военную миссию в стране.

Ранее талибов пригласили на ПМЭФ.

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