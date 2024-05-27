Венгрия блокирует выделение новых средств Украине

Венгрия в ходе заседания глав МИД стран Евросоюза продолжает блокировать выделение €5 млрд на военную помощь Украине. Об этом заявила министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб журналистам, передает РИА Новости.

Она отметила, что обстановка на заседании глав МИД ЕС напряженная.

«Мы по-прежнему являемся свидетелями того, что одна страна блокирует средства фонда мира для Украины. Пять миллиардов евро блокируются Венгрией, в то время как Украина остро в них нуждается», — сказала Лябиб.

Бельгия считает, что нельзя допускать, чтобы Венгрия, которая несколько месяцев назад дала свое согласие на саммите лидеров ЕС, теперь блокировала эту помощь, подчеркнула глава МИД.

До этого сообщалось, что премьер Венгрии Виктор Орбан задерживает финансирование военной помощи Украине из замороженных российских активов. Как считает FT, Будапешт может блокировать пакет помощи минимум до выборов в Европарламент, которые пройдут в июне.€

Ранее Минобороны ФРГ запросило €3,8 млрд на помощь Украине.