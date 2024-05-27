Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Венгрия блокирует выделение новых средств Украине

МИД Бельгии заявил о блокировке Венгрией выделения средств на помощь Украине

close
100%
Global Look Press

Венгрия в ходе заседания глав МИД стран Евросоюза продолжает блокировать выделение €5 млрд на военную помощь Украине. Об этом заявила министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб журналистам, передает РИА Новости.

Она отметила, что обстановка на заседании глав МИД ЕС напряженная.

«Мы по-прежнему являемся свидетелями того, что одна страна блокирует средства фонда мира для Украины. Пять миллиардов евро блокируются Венгрией, в то время как Украина остро в них нуждается», — сказала Лябиб.

Бельгия считает, что нельзя допускать, чтобы Венгрия, которая несколько месяцев назад дала свое согласие на саммите лидеров ЕС, теперь блокировала эту помощь, подчеркнула глава МИД.

До этого сообщалось, что премьер Венгрии Виктор Орбан задерживает финансирование военной помощи Украине из замороженных российских активов. Как считает FT, Будапешт может блокировать пакет помощи минимум до выборов в Европарламент, которые пройдут в июне.€

Ранее Минобороны ФРГ запросило €3,8 млрд на помощь Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами