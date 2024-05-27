В судебном процессе против главы Гагаузии объявлена пауза

В судебном процессе против главы Гагаузии Евгении Гуцул объявлена пауза до 3 июня. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, Гуцул обвиняют в незаконном финансировании партии «Шор».

Отмечается, что глава Гагузии отрицает обвинения прокуроров.

До этого ТАСС сообщало, что сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул собрались на пикет возле здания районного суда в Кишиневе, который рассматривает дело о нарушениях финансирования бывшей партии «Шор».

Несколько сотен людей пришли с плакатами «Долой PAS» (партию действия и солидарности. — «Газета.Ru»), «Евгения Гуцул наш законно избранный башкан» и «Хватит фабриковать дела».

Молдавский оппозиционер Илан Шор заявил о намерении стать премьер-министром страны после выборов президента, намеченных на осень 2024 года. Сам политик выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства не может, так как не подходит под возрастной ценз в 40 лет, установленный законодательством республики.

Ранее стало известно, что переговоры по вступлению Украины и Молдавии в ЕС могут затянуться.