В Госдуме отреагировали на идею ЕС провести саммит по Украине с участием России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия открыта к обсуждению мирных инициатив, связанных с конфликтом на Украине. Так в беседе с «Лентой.Ru» он прокомментировал информацию о том, что Евросоюз планирует осенью организовать саммит по Украине с участием Москвы в Саудовской Аравии.

Парламентарий подчеркнул, что выдвинутая Владимиром Зеленским мирная инициатива, которая будет обсуждаться в Швейцарии, не принесет результатов. Переговоры без участия Москвы абсурдны, и даже Джо Байден заявил, что не собирается присутствовать на мероприятии, напомнил Чепа.

«Без участия России такие переговоры невозможны, мы об этом неоднократно говорили. Однако обсуждение должно быть, мы об этом говорили начиная с 2014 года, мы все время стремились к этому. Давайте смотреть, обсуждать, говорить», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский записал видео из Харькова, где предложил президенту США Джо Байдену и председателю КНР Си Цзиньпину, которые, по его словам, «находятся в стороне от глобальных усилий» в подготовке к саммиту в Швейцарии, проявить «лидерство в приближении мира».

До этого Зеленский заявил, что Украина на саммите в Швейцарии планирует выдвинуть на обсуждение три из десяти пунктов предложенной украинскими властями «формулы мира». Это ядерная безопасность, продовольственная безопасность, а также обмен военнопленных в формате «всех на всех» и возвращение украинских детей, которые были вывезены в РФ.

Ранее в Швейцарии заявили о необходимости участия России в мирном процессе по Украине.