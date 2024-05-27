В Армении полиция избила оппозиционного депутата при задержании

Ashot Simonyan/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Полиция Армении вопреки закону о депутатской неприкосновенности с применением силы задержала члена оппозиционной фракции «Армения» Ашота Симоняна. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале оппозиции «Србазан пайкар» («Священная борьба»).

»«Красные береты» напали, избили, а затем задержали депутата Ашота Симоняна», — говорится в сообщении.

Оппозиция утверждает, что спецназовцы действовали по конкретному приказу.

Согласно законодательству Армении, члены парламента пользуются депутатским иммунитетом, они не могут быть задержаны без голосования законодательного органа.

С раннего утра 27 мая по всей Армении проходят акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Акции продолжаются, оппозиция сообщает о перекрытых дорогах по всей стране.

Сообщалось, что лидер оппозиционного движения Армении «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян, инициирующий акции протеста, призвал своих сторонников с 27 мая запустить массовые демонстрации неповиновения.

Ранее в МИД РФ заявили, что Армению на глазах мира превращают в инструмент реализации идей Запада.