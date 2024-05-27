ЕС ввел санкции против Виктора Медведчука

Евросоюз внес украинского политика Виктора Медведчука, продюсера Артема Марчевского и портал Voice of Europe в санкционный список. Об этом сообщил МИД Чехии в социальной сети Х.

«По предложению Чехии в санкционный список ЕС были добавлены три организации, работающие на кремлевский режим. Все ограничения, ранее введенные Чехией, теперь действуют во всех 27 государствах-членах ЕС», — говорится в сообщении.

В марте Медведчука обвинили в подкупе европейских политиков в преддверии выборов в Европарламент.

До этого премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщал, что его страна ввела санкции против Виктора Медведчука, компании Voice of Europe и Артема Марчевского. Фиала заявил, что Медведчук руководил сетями по воздействию с целью распространения российского влияния, компания Voice of Europe является его инструментом в Чехии, а Марчевский является участником этой деятельности.

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