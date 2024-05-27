Зурабишвили предложила оппозиции подписать план будущих реформ в Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила оппозиционным силам подписать хартию реформ, которые должны быть осуществлены в случае победы на скорых парламентских выборах. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Зурабишвили, она решила представить будущий план, вокруг которого предлагается объединиться оппозиционным политическим партиям. Выполнение этого плана обязательно не только для европейской интеграции, но и для установления в Грузии демократии и справедливого государства.

Президент высказалась за отмену закона об иноагентах, за проведение амнистии, реформы судов и министерства внутренних дел.

Зурабишвили подчеркнула, что хартия не подразумевает обязательства оппозиции по объединению на выборах в единый избирательный блок.

Глава Грузии заявила, что для возобновления в кратчайшие сроки процесса интеграции Грузии в Евросоюз она предоставит составленный ей план структурам ЕС.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен призвал руководителей Грузии предпринять необходимые шаги для обеспечения «евро-атлантического будущего» страны.

Ранее президента Зурабишвили окрестили «главным иноагентом» Грузии.