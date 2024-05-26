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Власти Армении заявили, что Пашиняна нет на правительственной даче

Чахоян: Пашинян находится в зоне наводнения, а не на правительственной даче

Премьер-министр Армении Никол Пашинян находится в зоне наводнения на севере страны, а не на правительственной даче, куда направилось шествие оппозиции. Об этом заявил замглавы аппарата правительства Тарон Чахоян в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Чахоян отметил, что Галстанян знает о том, что Пашинян находится в зоне наводнения. Он назвал действия оппозиционера провокационными.

Днем 26 мая лидер оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян, который собирается баллотироваться на пост премьер-министра Армении, заявил, что после митинга планирует направиться к правительственным дачам, где ожидает встречи с Николом Пашиняном. Галстанян, приглашая Пашиняна на встречу, заявил, что его легитимность закончилась. Кроме того, он заявил, что Пашинян также не имеет морально легитимности.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российско-армянский центр гуманитарного реагирования (РАЦГР) находится в постоянном контакте с Национальным центром по управлению кризисными ситуациями МВД Армении на фоне наводнения в стране.

Ранее в Ереване началось шествие оппозиции.

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