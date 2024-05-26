В Госдуме объяснили слова премьера Грузии о возвращении Абхазии и Южной Осетии к 2030 году

Заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о том, что страна намерена вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию к 2030 году, связано с желанием продемонстрировать свой патриотизм, а также оправдаться перед Западом. Такое мнение в разговоре с «Газетой.Ru» высказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

«Я не знаю, чем, кроме желания продемонстрировать свой патриотизм, вдохновлялся премьер-министр Грузии. Каким образом до 2030 года он вернет Абхазию и Южную Осетию, которые развиваются как самостоятельные государства, находятся под защитой России и признаны в этом качестве, я не очень понимаю. У меня возникает впечатление, что таким путем премьер-министр Грузии хотел бы лишний раз заявить о себе как о политике, который ни в чем не уступит оппозиции в претензиях на вступление в Европейский союз или возвращении Абхазии и Южной Осетии», — сказал Затулин.

Большую роль здесь играет закон об иноагентах, вызвавший протесты в Грузии, считает политик.

«Это вызвано, скорее всего, той внутриполитической борьбой, которая обострилась в Грузии в связи с принятием закона об иноагентах. И желанием властей Грузии при всем том, что они этот закон поддержали вопреки мнению Запада, все-таки показать, что мы на самом деле не находимся под российским влиянием. Мы ставим перед собой цели, которые конфликтны с Россией, и вы можете быть спокойны в отношении нашей ориентации на определенные приоритеты в нашей политике, которые идут вразрез с интересами России. Он оправдывается перед внутренней оппозицией и перед Западом», — отметил депутат.

О планах вернуть Абхазию и Южную Осетию в 2030 году, а также вступить в Евросоюз, Ираклий Кобахидзе сообщил в соцсети X.

«Наша грузинская мечта в том, чтобы жить в объединенной и сильной Грузии к 2030 году вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами. Объединенная и сильная Грузия должна стать полноправным членом европейской семьи в 2030 году», — написал он.

В связи с принятием в Грузии закона об иноагентах США пересмотрят отношения с Тбилиси и введут визовые ограничения против чиновников, которые его поддержали. Сейчас президент страны Саломе Зурабишвили наложила вето на закон. Парламент страны, большинство в котором принадлежит партии «Грузинская мечта», может преодолеть его голосованием в течение месяца.

Ранее премьер Кобахидзе обвинил президента страны Зурабишвили в измене родине.