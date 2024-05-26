Названы даты визита делегации США на Тайвань

Делегация конгресса Соединенных Штатов посетит Тайвань 26-30 мая. Об этом сообщил Американский институт на Тайване (AIT).

Отмечается, что делегацию возглавит председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол. Всего в делегацию войдут шесть представителей конгресса.

25 мая официальный представитель госдепа США Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены военными учениями китайской армии вблизи Тайваня и призывают Пекин к сдержанности.

В это же день посол КНР в Турции Лю Шаобин сказал, что США пытаются блокировать Китай, используя Тайвань, однако эти попытки потерпят неудачу.

Представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик в ходе пресс-конференции заявил, что Тайвань — это провинция Китая. По его словам, в Организации Объединенных Наций руководствуются резолюцией Генеральной Ассамблеи (ГА) от 1971 года.

Ранее президент Тайваня обратился к Китаю на фоне учений вокруг острова.