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Названы даты визита делегации США на Тайвань

AIT: делегация конгресса США посетит Тайвань 26-30 мая

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Daniel Tsang/Global Look Press

Делегация конгресса Соединенных Штатов посетит Тайвань 26-30 мая. Об этом сообщил Американский институт на Тайване (AIT).

Отмечается, что делегацию возглавит председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол. Всего в делегацию войдут шесть представителей конгресса.

25 мая официальный представитель госдепа США Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены военными учениями китайской армии вблизи Тайваня и призывают Пекин к сдержанности.

В это же день посол КНР в Турции Лю Шаобин сказал, что США пытаются блокировать Китай, используя Тайвань, однако эти попытки потерпят неудачу.

Представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик в ходе пресс-конференции заявил, что Тайвань — это провинция Китая. По его словам, в Организации Объединенных Наций руководствуются резолюцией Генеральной Ассамблеи (ГА) от 1971 года.

Ранее президент Тайваня обратился к Китаю на фоне учений вокруг острова.

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