Премьер Грузии рассказал о планах вернуть Абхазию и Южную Осетию

Грузия планирует вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию и в 2030 году стать членом Европейского союза (ЕС). Об этом в соцсети Х написал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

«Наша грузинская мечта в том, чтобы жить в объединенной и сильной Грузии к 2030 году вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами. Объединенная и сильная Грузия должна стать полноправным членом европейской семьи в 2030 году», — написал политик.

В феврале Кобахидзе на брифинге по итогам заседания Совета по ассоциации Грузия — ЕС заявил, что страна рассчитывает вступить в Евросоюз к 2030 году.

23 мая премьер-министр Грузии заявил, что на фоне дискуссии вокруг законопроекта об иностранных агентах зарубежные политики не стесняются открытого шантажа, и один из еврокомиссаров в телефонном разговоре намекнул ему на возможное повторение судьбы премьера Словакии Роберта Фицо, на которого было совершено покушение.

В связи с принятием в Грузии закона об иноагентах США пересмотрят отношения с Тбилиси и введут визовые ограничения против чиновников, которые его поддержали. Президент страны Саломе Зурабишвили наложила на этот «русский закон» вето, но его скоро преодолеет парламент. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кобахидзе обвинил президента Грузии в измене родине.