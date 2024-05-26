Захарова поинтересовалась, когда Британию накажут за бомбардировки Ирака

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова с иронией отреагировала на слова прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, поинтересовавшись у него, когда Великобританию накажут за бомбежки Ирака. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Ему осталось только ответить на вопрос, зачем британцы стали бомбить Ирак и когда их за это накажет Международный уголовный суд», — написала Захарова.

20 мая прокурор МУС запросил ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Отвечая на критику Вашингтона и Лондона он сказал, что британцы не стали бомбить столицу Северной Ирландии в качестве реакции на теракты.

21 мая Захарова сказала, что заявления США касательно ордера Международного уголовного суда на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и главы минобороны страны Йоава Галанта напоминают реакцию паука, запутавшегося в собственной паутине.

В этот же день официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер заявил, что МУС может осуществлять преследование России, но не имеет таких прав в отношении Израиля.

Ранее в конгрессе США заявили о возможном введении санкций против МУС.