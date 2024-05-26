Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Захарова поинтересовалась, когда Британию накажут за бомбардировки Ирака

Захарова спросила у прокурора МУС, когда Британию накажут за бомбардировки Ирака

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова с иронией отреагировала на слова прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, поинтересовавшись у него, когда Великобританию накажут за бомбежки Ирака. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Ему осталось только ответить на вопрос, зачем британцы стали бомбить Ирак и когда их за это накажет Международный уголовный суд», — написала Захарова.

20 мая прокурор МУС запросил ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Отвечая на критику Вашингтона и Лондона он сказал, что британцы не стали бомбить столицу Северной Ирландии в качестве реакции на теракты.

21 мая Захарова сказала, что заявления США касательно ордера Международного уголовного суда на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и главы минобороны страны Йоава Галанта напоминают реакцию паука, запутавшегося в собственной паутине.

В этот же день официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер заявил, что МУС может осуществлять преследование России, но не имеет таких прав в отношении Израиля.

Ранее в конгрессе США заявили о возможном введении санкций против МУС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами