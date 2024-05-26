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Прокурор МУС объяснил претензии к Израилю

Прокурор МУС отверг критику Израиля после запроса ордера на арест Нетаньяху

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Shutterstock

Страны-участники Римского статута должны выполнять решения Международного уголовного суда (МУС), в ином случае он потеряет свой смысл. Об этом сообщил прокурор МУС Карим Хан в интервью газете The Sunday Times.

Так он прокомментировал информацию о недовольстве его действиями со стороны США и других государств — членов Европейского союза после ходатайства о выдаче ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта в связи с операцией в секторе Газа.

Прокурор подчеркнул, что работа суда не заключается в том, чтобы дружить с кем-либо.

«Неважно, будут ли нам рукоплескать за это или же нас осудят. Мы должны подчеркивать равную значимость всех детей, женщин и гражданских лиц в мире, который становится все более поляризованным», — сказал он.

До этого спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что конгресс США готов пойти на любые меры вплоть до санкций, если Международный уголовный суд одобрит выдачу ордера на арест Нетаньяху.

Ранее Израиль ответил Германии на угрозу ареста Нетаньяху.

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