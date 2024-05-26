Страны Запада игнорируют обстрелы Донбасса, Белгорода и Курска и все запросы со стороны России по этим преступлениям Украины. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает РИА Новости.

25 мая в Русском доме в Каире состоялось мероприятие, в кулуарах которого Мирошник заявил, что «целый ряд международных организаций из псевдонейтральных вдруг стали заполитизированы, они надели черные очки и начали обладать выборочным зрением и слухом».

«В перечень их зоны видения ни Донбасс, ни Белгород, ни Курск почему-то не входят», — заявил дипломат.

Мирошник обратил внимание на то, что Россия регулярно направляет документы в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), и в Совет по правам человека ООН, но многие в этих организациях делают вид, что их не замечают.

26 мая при утреннем обстреле Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ) ракета попала в частный жилой дом.

25 мая ВСУ атаковали с помощью двух дронов-камикадзе село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области.

20 мая в поселке Теткино Глушковского района Курской области ранения получили два человека после того, как ВСУ сбросили туда с беспилотного летательного аппарата взрывное устройство.

Ранее российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харькове.