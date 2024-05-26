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Пашинян направился в зону, где произошло наводнение

Пашинян выехал на север Армении, где произошло наводнение

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Илья Питалев/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выехал на север страны, где произошло наводнение. Об этом в социальных сетях сообщила его пресс-секретарь Назели Багдасарян.

«Пашинян утром выслушал доклады МВД и министерства территориального управления и инфраструктуры и направился в зону бедствия», — написала она.

Багдасарян отметила, что глава мининфраструктуры Гнел Саносян и заместитель министра внутренних дел, директор спасательной службы Камо Цугулян находятся там с утра.

26 мая стало известно, что на севере Армении произошло наводнение, случившееся из-за выхода из берегов реки Дебед.

22 мая глава МЧС России Александр Куренков заявил, что на территории Якутии проходит активная фаза весеннего половодья. По его словам, из ряда районов вода уже отступила. Однако для того, чтобы пострадавшие могли вернуться к привычной жизни, необходимо сделать все возможное, подчеркнул он.

Ранее жителей Тобольска предупредили о рекордном уровне воды в реке Иртыш.

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