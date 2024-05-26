Посол РФ заявил о нежелании большинства жителей Испании поддерживать русофобию

Большинство жителей Испании выступают против гибридной войны, которую страны — члены НАТО ведут против РФ. Об этом заявил российский посол в Мадриде Юрий Клименко, передает РИА Новости.

По словам дипломата, многие граждане Испании не согласны с проукраинским курсом премьер-министра страны Педро Санчеса. Люди опасаются эскалации конфликта между Москвой и Киевом, а также ухудшения военно-политической ситуации в Европе в целом. Поэтому они выступают против отправки испанских военнослужащих в зону боевых действий, уточнил Клименко.

«Находясь в Мадриде, мы с вами видим, что большинство испанцев далеки от актуальной для многих стран Европы русофобии», — сказал посол.

Он добавил, что в Испании существуют «разумные политические силы». Речь идет об объединениях, которые открыто требуют от властей прекратить поставлять оружие на Украину. Более того, они называют ущербными попытки правящей коалиции продвинуть ультимативную «формулу мира» украинского лидера Владимира Зеленского.

21 мая испанский министр обороны Маргарита Роблес анонсировала отправку на Украину новой партии танков Leopard 2A4. Вместе с этим Мадрид планирует передать Киеву дополнительные ракеты для комплексов Patriot.

Ранее Зеленский отменил рабочую поездку в Испанию.