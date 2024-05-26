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В Британии заявили о постепенном развале французской колониальной империи

Spectator: колониальная империя Макрона разваливается на части

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Sarah Meyssonnier/Pool/Reuters

Беспорядки и бедственное положение заморских департаментов Франции говорит о постепенном развале французской колониальной империи при президенте Эммануэле Макроне. Об этом заявил обозреватель британского журнала Spectator Джонатан Миллер.

Так журналист прокомментировал прошедшую поездку французского лидера в заморский департамент Майотта в Индийском океане и особое административно —территориальное образование Новая Каледония в Тихом океане.

«Президент Франции на этой неделе вернулся на острова (архипелаг Майотта), чтобы сыграть в императора. Однако его империя рушится на глазах», — подчеркнул Миллер.

Журналист считает, что даже «вечно оптимистичный» Макрон не может не замечать катастрофического положения Майотты, которая охвачена беспорядками и повсеместной преступностью. Обозреватель отметил, что Новая Каледония вообще оказалась на пороге гражданской войны.

«Все, кроме французов, понимают, что для оставшейся у Франции империи наконец наступает закат», — заключил Миллер.

До этого агентство France-Presse сообщало, что из Новой Каледонии начали эвакуировать туристов, застрявших там из-за общественных беспорядков и протестов.

Ранее политолог Тимофеев рассказал, к чему могут привести действия Франции в Новой Каледонии.

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