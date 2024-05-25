Болгария и Венгрия считают, что прекратить конфликт на Украине должна дипломатия

Президенты Венгрии и Болгарии Тамаш Шуйок и Румен Радев, по итогам встречи в Будапеште, выступили с позицией, что конфликт на Украине несет серьезные угрозы их странам, и необходимо приложить усилия для его прекращения. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу болгарского лидера.

В совместном заявлении главы государств выступили против эскалации боевых действий между Россией и Украиной, а также против отправки войск и оружия странами Североатлантического альянса Киеву.

«Мы не должны допустить, чтобы война разрасталась, именно поэтому максимально быстро необходимо найти дипломатические средства для ее прекращения. Необходимо больше разума и усилий для достижений мира», — приводятся слова Радева.

Президент Болгарии в ходе переговоров подчеркнул, что любая направленная на достижение мира на Украине инициатива, которая соответствует принципам международного права, должна получить поддержку.

До этого сообщалось, что Венгрия получила от Болгарии гарантии транзита российского газа по трубопроводу «Турецкий поток».

Ранее Бухарест подтвердил, что россиянам будет выдаваться «шенген» с 31 марта.