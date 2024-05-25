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ХАМАС не пойдет на переговоры, пока продолжается военная операция Израиля

ХАМАС: движение не вернется к переговорам, пока Израиль ведет боевые действия

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Nasser Ishtayeh/Global Look Press

Представитель палестинского движения ХАМАС заявил, что оно не вернется к переговорам по вопросу с заложниками до тех пор, пока армия Израиля продолжает боевые действия на территории сектора Газа. Об этом сообщает портал Axios.

«Представитель ХАМАС развеял оптимизм и заявил, что движение не возобновит переговоры по сделке с заложниками, пока Израиль продолжает войну в секторе Газа», – говорится в сообщении портала.

Агентство Reuters сообщало, что переговоры между Израилем и ХАМАС по вопросу освобождения израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, должны начаться на будущей неделе. Решение об этом было принято после встречи главы израильской разведки «Моссад» Давида Барнеа с руководителем ЦРУ Уильямом Бернсом и премьер-министром Катара Мохаммедом бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани.

Военный кабинет Израиля поручил вернуться к переговорам по обмену заложников, захваченных движением ХАМАС в октябре 2023 года, на палестинских заключенных в израильских тюрьмах.

Ранее в Катаре заявили, что переговоры Израиля и ХАМАС близки к тупику.

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