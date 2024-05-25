Лавров и глава МИД Ирана провели телефонный разговор

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и исполняющий обязанности иранского МИД Али Багери Кани провели телефонный разговор, во время которого подтвердили настрой на формирование стратегического партнерства между странами. Об этом сообщил российский МИД.

В ходе их разговора Лавров выразил Кани глубокие соболезнования в связи с произошедшей трагедией с президентом страны Эбрахимом Раиси.

«Стороны подтвердили твердый настрой на безусловное продолжение выбранного лидерами двух стран курса на формирование стратегического партнерства между Россией и Ираном и готовность к реализации всех имеющихся договоренностей и проектов в самых различных областях», — подчеркнули в МИД РФ.

23 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что среди иранского руководства наблюдается полный консенсус по вопросу о дальнейшем развитии отношений с РФ.

Ранее в Иране выпустили первый отчет о крушении вертолета президента Раиси.