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Лавров и глава МИД Ирана провели телефонный разговор

Лавров и глава МИД Ирана подтвердили настрой на формирование партнерства

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и исполняющий обязанности иранского МИД Али Багери Кани провели телефонный разговор, во время которого подтвердили настрой на формирование стратегического партнерства между странами. Об этом сообщил российский МИД.

В ходе их разговора Лавров выразил Кани глубокие соболезнования в связи с произошедшей трагедией с президентом страны Эбрахимом Раиси.

«Стороны подтвердили твердый настрой на безусловное продолжение выбранного лидерами двух стран курса на формирование стратегического партнерства между Россией и Ираном и готовность к реализации всех имеющихся договоренностей и проектов в самых различных областях», — подчеркнули в МИД РФ.

23 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что среди иранского руководства наблюдается полный консенсус по вопросу о дальнейшем развитии отношений с РФ.

Ранее в Иране выпустили первый отчет о крушении вертолета президента Раиси.

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