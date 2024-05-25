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Зеленский отказался договариваться о прекращении огня с Россией

Зеленский отказался рассматривать вопрос о прекращении огня с Россией

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Gleb Garanich/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отказался рассматривать возможность договоренностей о прекращении огня с Россией. Об этом украинский лидер заявил в интервью изданию «Орда» (организация запрещена в России), опубликованном на его YouTube-канале.

По словам Зеленского, договоренность о прекращении огня подвергла бы Украину опасности, поскольку Россия может использовать это обстоятельство для усиления позиций. Он отметил, что подобное соглашение «имело бы резон», если бы войска находились «на линии границ».

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