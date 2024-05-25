Путин пригласил Лукашенко в гости

Состоялся официальный визит президента России Владимира Путина в Белоруссию, где он встретился со своим коллегой Александром Лукашенко и пригласил его в гости. Об этом пишет близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал «Пул первого».

Его визит длился ровно 25 часов, из которых 14 президенты двух стран работали и общались, отмечает канал.

После короткой встречи под камеры в аэропорту Лукашенко пригласил Путина в гости на неформальный ужин в деревню под Минском. На следующий день политики провели встречу во Дворце Независимости — официальной резиденции белорусского президента.

Они провели разговор один на один в кабинете Лукашенко, затем присоединились к делегациям, после чего снова убыли ужинать в неформальной обстановке в гостях у президента Белоруссии.

«В домашней обстановке ... лидеры тоже обстоятельно обсудили все вопросы, которые обсуждения требовали. Договорились и о дальнейших встречах, взаимодействии в целом. Путин своего белорусского коллегу в гости тоже пригласил», — сообщил «Пул первого».

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин в первый день визита в Минск общался с Лукашенко до трех ночи.

Ранее Лукашенко пообещал устроить кулинарный мастер-класс.