Зеленский высказался о своей легитимности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его не волнуют рассуждения о его нелегитимности на посту главы государства после 20 мая. Свою позицию он высказал в интервью представителям СМИ Казахстана, Киргизии и Узбекистана, которое опубликовано на YouTube-канале казахстанского издания «Орда» (организация запрещена в России).
«Меня это несильно беспокоит», — сказал Зеленский, отвечая на соответствующий вопрос.
Украинский лидер рекомендовал обратиться с ним к законам и конституции Украины, однако не уточнил, к каким именно статьям он апеллирует.
24 мая президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров заявил, что легитимность украинского лидера Владимира Зеленского закончилась.
До этого в Кремле отреагировали на мнение ООН о легитимности Зеленского.
20 мая истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Зеленский вступил в должность в 2019 году. Согласно конституции Украины, 20 мая 2024 года новый президент страны должен был принять присягу, но президентские выборы не состоялись.
Ранее в Германии оценили призыв Зеленского сбивать российские ракеты силами НАТО.