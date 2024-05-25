Зеленский высказался о своей легитимности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его не волнуют рассуждения о его нелегитимности на посту главы государства после 20 мая. Свою позицию он высказал в интервью представителям СМИ Казахстана, Киргизии и Узбекистана, которое опубликовано на YouTube-канале казахстанского издания «Орда» (организация запрещена в России).

«Меня это несильно беспокоит», — сказал Зеленский, отвечая на соответствующий вопрос.

Украинский лидер рекомендовал обратиться с ним к законам и конституции Украины, однако не уточнил, к каким именно статьям он апеллирует.

24 мая президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров заявил, что легитимность украинского лидера Владимира Зеленского закончилась.

До этого в Кремле отреагировали на мнение ООН о легитимности Зеленского.

20 мая истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Зеленский вступил в должность в 2019 году. Согласно конституции Украины, 20 мая 2024 года новый президент страны должен был принять присягу, но президентские выборы не состоялись.

Ранее в Германии оценили призыв Зеленского сбивать российские ракеты силами НАТО.