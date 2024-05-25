Путин завершил свой визит в Белоруссию

Официальный визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Белоруссию завершен. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«На часах 00:00. Официальный визит Владимира Путина в Белоруссию завершен», — сказано в сообщении.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин в первый день визита в Минск общался с Лукашенко до трех часов ночи.

Путин назвал переговоры с Лукашенко крайне плодотворными. Президент РФ сообщил, что во время российско-белорусских переговоров подробно обсуждалось создание единого оборонного пространства.

Вечером 23 мая Путин прибыл в Минск в рамках официального визита. Лукашенко лично приехал в аэропорт, чтобы встретить коллегу. На встрече стороны обсудили варианты реагирования на риски и угрозы, возникающие по периметру границ Союзного государства.

Ранее Лукашенко заявил о принятии Путиным решения по ценам на нефть для Белоруссии.