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Премьер Индии рассказал о своем божественном предназначении

Премьер Индии Моди: бог послал работать на посту главы правительства

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AP

Премьер-министр Индии Нарендра Моди связывает с божественным предназначением свое нахождение во главе правительства государства. В интервью NDTV он отметил, что бог помогает ему в реализации поставленных задач.

«Кто-то может назвать меня сумасшедшим, но я убежден, что бог послал меня с определенной целью. Как только цель будет достигнута, моя работа будет сделана <...> Бог не раскрывает своих карт, просто продолжает заставлять меня что-то делать», — пояснил Моди.

Он добавил, что не может просто узнать дальнейшие планы бога на него. Моди подчеркнул, что в данном случае нет возможности взять и позвонить всевышнему.

Заявления Моди прозвучали на фоне приближения к логическому концу масштабных парламентских выборов в Индии, которые идут с середины апреля до 1 июня. По прогнозам, правящая Индийская народная партия удержит большинство, что позволит 73-летнему политику пойти уже на третий премьерский срок.

Ранее в Европе констатировали провал попытки Запада по разрушению отношений Индии с Россией.

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