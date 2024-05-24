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В ООН сочли обязательным для исполнения решение Международного суда по Израилю

Гутерреш: решение суда о завершении операции в Рафахе обязательно для исполнения

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Global Look Press

Решение Международного суда в отношении Израиля о завершении операции в Рафахе обязательно для исполнения. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, передает РИА Новости.

«Генеральный секретарь напоминает, что, в соответствии с Уставом и Статутом суда, решения являются обязательными», — уточнили в комментарии организации.

Гутерреш выразил надежду, что стороны будут должным образом «выполнять постановление». В пресс-службе ООН подчеркнули, что генеральный секретарь незамедлительно передаст Совету Безопасности уведомление о временных мерах, предписанных судебной инстанцией.

В пятницу, 24 мая, стало известно, что Международный суд ООН постановил: израильские войска должны незамедлительно прекратить операцию в городе Рафахе в секторе Газа. Решение суда огласил председатель суда Наваф Салам, который подчеркнул, что Израиль должен также держать открытыми наземные пункты пропуска, в частности пункт пропуска в Рафахе, для поступления туда гуманитарной помощи.

Ранее в Государственном департаменте США заявили, что операция Израиля в городе Рафахе может привести к анархии в регионе.

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