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Названа новая должность Даудова

Кадыров сообщил о представлении Даудова на должность главы правительства Чечни

Экс-спикера парламента Чечни Магомеда Даудова представили на должность председателя правительства республики. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«В ходе расширенного совещания кабинета министров я представил <…> Магомеда Даудова на должность председателя правительства Чеченской Республики», — написал Кадыров.

До этого Магомед Даудов объявил, что он досрочно сложил с себя полномочия председателя парламента Чечни. По его словам, он принял такое решение после совещания с Рамзаном Кадыровым.

Накануне стало известно, что бывший председатель правительства Чеченской Республики Муслим Хучиев назначен помощником премьер-министра России Михаила Мишустина.

21 мая Муслим Хучиев сложил полномочия в связи с переходом на другую работу.

Ранее Кадыров рассказал о своей мечте насчет Зеленского.

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